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KÜRESEL PİYASALAR – ABD Borsaları rekorla kapandı, gözler enflasyon verisinde

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart () – Küresel piyasalar hala ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verilerini fiyatlamaya devam etti ve ABD borsaları yükselişlerle kapandı. Dolar Endeksi ise verinin ardından çıktığı 90 bandının üzerinden...

KÜRESEL PİYASALAR – ABD Borsaları rekorla kapandı, gözler enflasyon verisinde

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart () – Küresel piyasalar hala ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verilerini fiyatlamaya devam etti ve ABD borsaları yükselişlerle kapandı. Dolar Endeksi ise verinin ardından çıktığı 90 bandının üzerinden inmedi. Yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi ise piyasaların en yakından izleyeceği veri olacak.

Güçlü istihdam verisinin ardından 2 yıllık ABD tahvil getirileri 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.908’e yükseldi. Eylül 2008’den bu yana ABD tahvil getirileri bu seviyeyi görmemişti.

Şubat ayında 313 bin yeni istihdam yaratan ABD’de Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1.79 artışla rekora yakın kapanış yaptı ve geçtiğimiz ay yaşadığı tüm kayıplarını sildi. Dow Jons 400 puandan fazla artış yaşadı ve yüzde 1.77 artışla 25,335.74 puana yükseldi. S&P 500 ise yüzde 1.74 yükselişle 2,786.57 puana çıktı.

Avrupa borsaları hem ticaret savaşı endişeleri, hem de ABD’den gelen iyi verilerle karışık seyretti. FTSE yüzde 0.30 artarken FTSE MIB yüzde 0.06 yükseldi. DAX ve CAC endeksleri ise günü yatay seyirle kapattı. Stoxx 600 endeksi de yatay seyrini korudu.

ABD borsalarındaki yükseliş Asya borsalarına da yansıdı. Nikkei yüzde 1.65 artışla 21,24.03 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.68 artışla 3,329.81 oldu. Hong Kong’da HSI yüzde 1.63 artışla 31,502.14’e yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 1.12 artış yaşadı.

Güvenli liman yene karşı da güçlü seyrini korudu ve dolar/yen Cuma günü yüzde 0.5 yükselişinin ardından 106.80 seviyesinde tutundu. Bu sabah ise dolar/yen 106.97 seviyesine yükseldi.

 

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