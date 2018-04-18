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KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Nisan () – Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak dolar küresel piyasalarda hafif değer kaybetti. Asya borsaları yükselişlerle kapanırken, Avrupa’da...

KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Nisan () – Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak dolar küresel piyasalarda hafif değer kaybetti. Asya borsaları yükselişlerle kapanırken, Avrupa’da ise Euro Bölgesi enflasyon verisi sonrası karışık seyir görüldü. ABD borsaları ise teknoloji hisselerindeki düşüşe bağlı karışık seyirle açıldı.
ABD - ABD borsalarında Suriye’ye ilişkin endişelerin hafiflemesi ve kazançların desteğiyle endeksler günü yükselişle açtı. Dow Jones hafif düştü, S&P 500 yüzde 0.26 yükseldi, Nasdaq ise yüzde 0.20 yükseldi.
FED - Dolar Suriye’deki jeopolitik risklerin hafiflemesi ve San Francisco Fed Başkanı John Williams’ın “Enflasyonnu bu yıl yüzde 2’ye ulaşacağını ve birkaç yıl daha bu hedefin üzerinde seyredeceğini düşünüyorum” açıklamalarıyla değer kazandı ve 90.00 bandının altında yüzde 0.02’lik artışla 89.51 düzeyine yükseldi.
Dolar ve euronun değer kazanmasına bağlı olarak euro/dolar paritesi dün 1.24 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra bugün yüzde 0.15 artışla 1.2388 düzeyine yükseldi.
Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.19 artışla 107.17 yen düzeyine yükseldi.
İki yıllık ABD tahvillerinde 10 yılın yeni zirvesi görüldü. 6 Eylül 2008’deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye gelen ABD tahvili getirileri 2.542 oldu. 
On yıllık ABD tahvillerinin getirisi yüzde 0.026 artışla yüzde 2.843 düzeyinde
ASYA - Çin’in yabancı yatırımcılar için yerel ortak şartını kaldıracağı ve bankalar için zorunlu karşılık oranlarını düşüreceği haberlerinin ardından Asya borsaları günü yükselişlerle kapattı.
2018’in ilk çeyreğinde beklentiler doğrultusunda, yüzde 6.8 büyüyen Çin’de Shanghai Borsası yüzde 0.80 artışla 3,091.31 puana yükseldi.
JAPONYA - Mart’ta dış ticaret fazlası veren Japonya’da Nikkei yüzde 1.42 yükselişle 22,158 puana yükseldi.  Japonya ekonomisinin dış ticaret fazlası bir yıl öncesine göre yüzde 32.1 artışla 797.3 milyar yene (7.43 milyar dolar) yükseldi.
Beklenti ise 498 milyar yen dış ticaret fazlası gelmesiydi. İhracatlar yükselirken, ithalat beklenmedik şekilde düştü. Mart’ta Japonya ekonomisinin ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 2.1 artarken, ithalatı yüzde 0.6 geriledi.
Japonya’nın en büyük ticaret ortağı Çin’e ihracatları ise Mart’ta bir yıl öncesine göre yüzde 10.8 arttı. ABD’ye sevkiyatlar yüzde 0.2 artarken, çelik sevkiyatlarının değerinde yüzde 14’lük ve hacminde yüzde 40’lık bir düşüş oldu. Japonya’nın Avrupa’ya ihracatı ise yüzde 0.3 arttı.
Hong Kong’da HSI yüzde 0.74 artışla 30,284.25 puana yükselirken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 1.07 yükselişle düşüşle 2,479.98 puana yükseldi.
AVRUPA - Avrupa borsalarında ise karışık seyir görüldü. DAX düşüşle kapanırken, FTSE yüzde 1’in üzerinde yükseldi. CAC, FTSE MIB ve Stoxx 600’de yükselişini sürdürüyor.

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