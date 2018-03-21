KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları Fed öncesi karışık seyirle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart () – ABD Borsaları ABD Merkez Bankası (Fed) öncesi karışık seyirle açıldı. Dow Jones yüzde 0.04 artışla 24,737.91 puana yükselirken, S&P 500 yüzde 0.03 düşüşle 2,716.00 puana geriledi. Nasdaq ise yüzde 0.08 düşüşle 7,359.44 puana indi.

Küresel piyasaların pür dikkat beklediği Fed faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’in yapacağı açıklamalar yakından izleyenecek. Piyasa üç faiz artırımını fiyatlamış olsa da, Powell’in dört faiz artırımına dair bir sinyal verip vermeyeceği tüm piyasa izleyicilerinin en fazla dikkat edeceği nokta.

Avrupa Borsaları Fed öncesi düşüşte ABD Merkez Bankası’nın bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi faiz toplantısı öncesinde Avrupa Borsaları düştü.

Marketwatch’ta yer alan habere göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Mart toplantısı sonrasında piyasalar;

- Fed’in mevcut mali tedbirlerle birlikte ekonomik görünümde nasıl bir güncelleme yapacağını;

- yıl sonuna kadar dört faiz artırımı yapılıp yapılmayacağını;

- Fed’in her zamanki açıklamasında bir değişiklik olup olmadığını;

- Powell’in ilk basın toplantısındaki söylemlerini,

- Fed bilançosuna dair herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağını yakından izleyecek.

Öğlen saatlerinde yükselen DAX günün ikinci yarısında yüzde 0.30 düşüşle 12,269.99 puana gerilerken, FTSE kayıplarını genişleterek yüzde 0.56 düşüşle 7,021.76 puana geriledi. 5,230.99 puana gerileyen CAC’da düşüş yüzde 0.41 olurken, güne yükselişle başlayan FTSE MIB yüzde 0.26 düşüşle 22,738.08 puana geriledi. Stoxx 600 önceki güne göre yüzde 0.34 düşüşle 374.31 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi Fed öncesi yüzde 0.42 artışla 1.2292 düzeyinde. Dolar yene karşı ise yüzde 0.32 değer kaybederek 106.19 düzeyine geriledi.

Dolar endeksi ise yüzde 0.38 düşüşle Fed faiz kararı öncesi 90.028 düzeyinde.

2 yıllık ABD tahvilleri 2008 yılındaki zirvesi 2.35’i hem öğleden önce hem de öğleden sonra yeniden test etti ve yüzde 0.02 artışla 2.357 düzeyine yükseldi. 5 yıllık ABD tahvilleri ise 2.706 düzeyine yükselerek Nisan 2010’dan bu yana en yüksek düzeye çıktı. 10 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.019 artışla 2.90 düzeyini gördü.

Asya borsaları Fed öncesi hafif yükselişlerle açıldıktan sonra günü düşüşlerle kapattı. Shangai Borsası yüzde 0.45 yükselişle açıldıktan sonra yüzde 0.27 düşüşle 3,281.59 puana geriledi. HSI yüzde 0.93 artışın ardından düne göre yüzde 0.43 düşüşle 31,414.52 puana geriledi. KOSPI de artışla açıldıktan sonra yüzde 0.02 düştü ve 2,484.97 puana geriledi. Nikkei yüzde 47 düşüşle 21,380.97 düzeyine geriledi.