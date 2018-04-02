KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları düşüşlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan () – Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, Paskalya tatili nedeniyle kapalı olan ABD borsaları düşüşlerle açıldı.

Güçlü imalat verileri sonrasında açılan ABD borsalarında Dow Jones yüzde 0.73 düşüşle 23,927.54 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 1.27 düşüşle 2,607.54 düzeyine geriledi. Nasdaq ise yüzde 1,85 düşüşle 6,932.99 puana geriledi.

ABD’de vadeli endeksler de düşüşle açılarak borsaların düşüşle açılacağına işaret etmişti.

Dolar, günün ilk saatlerinde değer kazandıktan sonra 90.00 bandının altına indi ve verilerin ardından yüzde 0.08 düşüşle 89.932 düzeyine geriledi.

Dolar verinin ardından küresel piyasalarda ve güvenli liman yen karşısında değer kaybetti, yüzde 0.05 düşüşle 106.21 yen düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak yüzde 0.07’lik bir artışla 1.2330 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ABD ekonomisinden gelen güçlü imalat verileriyle tekrar 2.75 düzeyinin üzerine çıktı ve açılışa göre yüzde 0.013 değerlenerek 2.757 düzeyine çıktı.

Yeni gümrük vergilerine karşın güne yükselişlerle açılan Asya borsaları ise ticaret savaşı endişelerinin fiyatlanmasının ardından düşüşlerle kapandı.

Japonya’dan gelen güçlü istihdam verileriyle Nikkei hafif bir yükselişin ardından açılışa göre yüzde 0.31 düşüşle 21,388.58 puandan kapandı.. Çin’in ABD’den gelecek ve toplam değeri 3.0 milyar doları bulacak gümrük vergisi getirmesi ve Çin Mart ayı Caixin/Markit PMI verilerinin beklentilerin altında 51.0 düzeyinde gelmesi Shanghai endeksi yüzde 0.16 düşüşle 3,163.86 düzeyinden kapandı.

Paskalya nedeniyle işlem olmayan HSI yüzde 0.24 ile 30,093.38 puanda. ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasıyla KOSPI yüzde 0.07 düşüşle 2,444.16 puandan kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.31 düştü.

Paskalya tatili sebebiyle bugün Londra, Frankfurt, Paris, Milano, Hong Kong ve Avustralya borsaları kapalı.