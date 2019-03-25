Küresel Para Haftası Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başladı

İstanbul, 25 Mart () - Dünya çapında kutlanan Küresel Para Haftası Türkiye’de, “öğren, biriktir, kazan” temasıyla Borsa İstanbul’da açılış gongu ile başladı.

Çocuklar ve gençler için para farkındalığını artırma amaçlı uluslararası Child & Youth Finance International (CYFI) organizasyonu, her yıl Mart ayında dünyanın pek çok noktasında Küresel Para Haftası etkinlikleri düzenliyor. Küresel olarak 2012 yılından bu yana düzenlenen etkinliklerde 169 ülkeden 32 milyon çocuk ve gence eğitimler verildi. Bu yıl 25 Mart–31 Mart haftasında yapılacak organizasyonun Türkiye ayağına da FODER öncülük ediyor.

Küresel Para Haftası’nda FODER çatısı altında, sivil toplum insiyatifi ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının birlikte yürütecekleri etkinlikler düzenlenecek. Bir yandan tasarruf bilincini oluşturacak projeler oluşturulması hedeflenirken, eş zamanlı olarak kurumsal ve bireysel üyelerinin dahil olacağı etkinlikler yapılacak. Hafta boyunca ülke genelinde FODER’in vereceği finansal okuryazarlık eğitimleri ile toplamda 20 bin çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor.

Gonglar para için çalıyor

Küresel Para Haftası, geçen yıl 50’ye yakın ülkede borsa açılış gonguyla başlatılırken, Borsa İstanbul’un açılış gongu Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, BDDK Başkan Yardımcısı Yakup Asarkaya ile FODER Yönetim Kurulu ve finansal okuryazarlık eğitimi alan gençlerle Küresel Para Haftası için çalındı.

“Finansal okuryazarlığın arttırılması gerekli"

Gong töreninde konuşan BDDK Başkan Yardımcısı Yakup Asarkaya, ekonominin yalnızca bankacılık veya finansal piyasalar demek olmadığını söyleyerek, ekonominin reel kesiminin de en az finansal sektör kadar önemli olduğunu belirtti. Ekonomi yönetimi ve BDDK’nın bir yandan bankacılık sektörünün güçlü pozisyonunu korumak için önlemler alırken, diğer yandan da reel sektörü destekleme konusuna hassasiyetle yaklaştığını söyledi ve ekledi:

“Bu anlayışın bir sonucu olarak da geçtiğimiz dönemlerde üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalarımızın finansmana erişim sorunlarını gidermeye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu çabaların olumlu sonuçlarını önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğimizi umut ediyorum. Kurumumuz, kendisine verilen görev ve yetki çerçevesinde, ülkemizde finansal okuryazarlığın arttırılmasına, tasarruf anlayışının gelişmesine ve finansal hizmetlere sağlıklı bir şekilde erişim sağlanmasına yönelik elinden gelen gayreti göstermekle birlikte, konunun yalnızca yasal uygulamalar ile çözüme ulaştırılacak bir muhteviyata sahip olmadığını, halkımızın ve özellikle çocuklarımızın bilinçlendirilmesinin öncelikli olması gerektiğini düşünmekteyim. Bu kapsamda FODER gibi kuruluşlarımızın bu yöndeki çalışmalarına çok değer atfettiğimizi belirtmek isterim.”

“Akıllı ekonomi için akıllı tasarrufu bilen nesiller şart”

FODER Genel Başkan Yardımcısı Atilla Köksal, Küresel Para Haftası’na ilişkin açıklamasında şunları şu değerlendirmeyi yaptı:

“FODER olarak biz, finansal okuryazarlığı sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin temel parametresi olarak görüyoruz. Gençler ve çocuklarda oluşacak tasarruf bilinci ise bu parametrenin en önemli yapıtaşları. FODER olarak akıllı tasarruf etmeyi bilen yeni gençler yetiştirmeyi, finansal okuryazarlık seviyesini artırmayı kalkınmanın önemli temellerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin ekonomik geleceğini genç nesillerin finansal okuryazarlığı belirleyecek.”

Yılın teması “öğren, biriktir, kazan”

OECD’nin de destek verdiği Küresel Para Haftası’nın bu yılki teması, “öğren, biriktir, kazan” olarak belirlendi. Bu tema kapsamında çocuklara ve gençlere erken yaşlardan itibaren maliyet konusunda dikkatli olmalarını sağlayacak zekaya dayalı alışkanlıklar edindirmek hedefleniyor. Hayatın ilerleyen yıllarında karşılaşılabilecek finansal sıkıntılar konusunda bilinç oluşturulurken bir yandan da para yönetimi yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. (Fotoğraflı)