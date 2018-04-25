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Küresel ham çelik üretimi Mart'ta yüzde 4.0 arttı

İstanbul, 25 Nisan () - Küresel ham çelik üretimi Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 artışla 148.3 milyon tona, yılın ilk 3 ayında da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artışla 426.6 milyon tona yükseldi. WorldSteel...

Küresel ham çelik üretimi Mart'ta yüzde 4.0 arttı

İstanbul, 25 Nisan () - Küresel ham çelik üretimi Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 artışla 148.3 milyon tona, yılın ilk 3 ayında da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artışla 426.6 milyon tona yükseldi.
WorldSteel verilerine göre, Türkiye'nin Mart ayı sıvı çelik üretimi yüzde 7.6 artışla 3.37 milyon tona, ilk üç aylık üretimi de yüzde 7.9 artışla 9.54 milyon tona çıktı. Ham çelik üretiminde Mart ayı kapasite kullanım oranı, aylık bazda göre yüzde 0.9, yıllık bazda da yüzde 2.2 artışla yüzde 74.5'e yükseldi.
Küresel çelik üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden WorldSteel verilerine göre;
- Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'in ham çelik üretimi yüzde 4.5 artışla 73.98 milyon tona,
- Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 2.2 artışla 9.08 milyon tona,
- Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 5.3 artışla 9.23 milyon tona,
- Avrupa'nın en büyük üreticisi Almanya'da üretim yüzde 0.6 artışla 3.9 milyon tona,
- ABD'nin üretimi yüzde 5.3 artışla 7.26 milyon tona,
- Brezilya'nın üretimi yüzde 7.6 artışla 3.07 milyon tona yükszelirken,
- Rusya'nın üretimi yüzde 10.0 düşüşle 5.7 milyon tona geriledi.

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