Küresel ham çelik üretimi Haziran'da yüzde 5.8 arttı

İstanbul, 26 Temmuz () - Küresel ham çelik üretimi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 5.8 artışla 151.4 milyona yükseldi. WorldSteel'in verilerine göre, küresel ham çelik üretimi yılın ilk 6 ayında yüzde 4.6 artışla 881.5 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin Haziran ayı ham çelik üretimi üretimi yüzde 0.7 artışla 3.04 milyon tona, ilk 6 aylık üretimi de yüzde 3.7 artışla 18.9 milyon tona ulaştı. Türkiye'de çelik sanayi kapasite kullanım oranı, aylık bazda 1.0, yıllık bazda da 3.8 puan artışla yüzde 78.5'e çıktı.

WorldSteel'in verilerine göre ham çelik üretimi;

- dünyanın en büyük üreticisi Çin'de yüzde 7.5 artışla 80.2 milyon tona,

- Japonya'da yüzde 4.2 artışla 8.76 milyon tona,

- Hindistan'ın yüzde 7.4 artışla 8.74 milyon tona,

- Avrupa'nın en büyük üreticisi Almanya'da yüzde 4.6 artışla 3.77 milyon tona,

- Rusya'da yüzde 8.9 artışla 6.12 milyon tona,

- ABD'de yüzde 0.8 artışla 6.85 milyon tona yükseldi.

- Brezilya'nın üretimi ise yüzde 2.2 düşüşle 2.59 milyon tona indi.