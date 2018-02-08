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Küresel gelişmelerle dolar 3.82 liranın üzerinde, Borsa düştü

İstanbul, 8 Şubat () - Küresel piyasalardaki yüksek dalgalanmalar sürerken, başlıca para birimleri karşısında değer kazanan dolar yeniden 3.82 lirayı aşarken, Borsa yüzde 1.13 düştü. Euronun 1.25 dolar sınırından 1.22 dolara kadar gevşemesi...

Küresel gelişmelerle dolar 3.82 liranın üzerinde, Borsa düştü

İstanbul, 8 Şubat () - Küresel piyasalardaki yüksek dalgalanmalar sürerken, başlıca para birimleri karşısında değer kazanan dolar yeniden 3.82 lirayı aşarken, Borsa yüzde 1.13 düştü.
Euronun 1.25 dolar sınırından 1.22 dolara kadar gevşemesi ve yüksek ABD tahvil getirilerinden destek bularak yükselen dolar 3.80 - 3.81 lira aralığına başladığı gün içinde yükselişini sürdürdü ve kapanışa doğru 3.8245 liraya kadar yükselti.
Dolar karşısında zayıflayan euro da güne 4.67 - 4.69 lira aralığında başladıktan sonra, parite etkisiyle yükselişini sürdürerek 4.6921 liraya kadar çıktı.
Borsa İstanbul Endeksi ise, hafta başındaki sert düşüşlerin ardından yeni güne  yüzde 0.37 yükselişle 115 bin 994 puandan başladı. Ancak Borsa Endeksi, küresel gelişmeler ve dolardaki yükselişin de etkisiyle eksiye geçerek, günü yüzde 1.13 düşüşle 114 bin bin 263 puandan tamamladı.
Artçı şoklar….
İş Yatırım'ın, "Artçı şoklar...." başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Sert gerileme sonrası Wall Street’teki tepki alışları uzun sürmedi; 10 yıllık devlet tahvillerinin yeniden yüzde 2.83 seviyesini aşması risk iştahını
baskılayarak ABD hisse senetlerinde yüzde 0.5-yüzde 1.0 dolayında değer kaybını tetikledi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Tahvil ve hisse fiyatları arasındaki pozitif korelasyonun devam etmesi küresel portföylerde nakde dönüşün devam ettiğini gösteriyor.
"Yeniden 90 seviyesinin üzerine çıkan DXY endeksi ve yüzde 2.83 seviyesinin üzerine çıkan 10 yıllık ABD devlet tahvilleri Türkiye varlıkları üzerinde baskının devam edeceğini gösteriyor."
 

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