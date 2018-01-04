Küresel gelişmelerle dolar 3.77 lirada, Borsa yükseldi

İstanbul, 4 Ocak () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar yeni güne 3.77 liradan, Borsa İstanbul Endeksi de yükselerek başladı.

Fed'in 12-13 Aralık'ta faiz artırdığı toplantıya ilişkin tutanaklarda, "faiz hedef aralığını kademeli artırma eğiliminin" destek görmeyle devam ettiği belirtildi ve bu eğilimin "ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüyle riskleri dengelemesine yardımcı olduğu" belirtildi.

Tutanakların açıklanması sonrasında, ABD'de faiz artırımının daha uzun vadeye yayılabileceği öngörüsüyle euro 1.2038 dolara kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda gerileyen dolar lira karşısında dünkü düzeylerini korudu ve yeni günün ilk işlemlerinde 3.77 - 3.78 lira aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda dolar karşısında yükselen euro ise, parite etkisiyle 4.54 - 4.55 lira aralığında işlemkg gördü

Hafta ortasında 118 bin 395 puan ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmanan Borsa İstanbul Endeksi de, yüzde 1.25 düşüşle 116 bin 52 puandan kapattığı günün ardından, yeni güne 116 bin 69 puan ile yatay başladıktan sonra kazanımlarını artırdı ve yüzde 0.54 artışla 116 bin 675 puana kadar yükseldi.