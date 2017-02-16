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Küresel gelişmelerle dolar 3.67 lirayı, euro 3.90 lirayı aştı

İstanbul, 16 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Senato'da yaptığı konuşma sonrası küresel piyasalarda yükselen dolar 3.67 liranın üzerine çıktı. Dolardaki yükselişe bağlı olarak parite etkisiyle euro da yeniden...

Küresel gelişmelerle dolar 3.67 lirayı, euro 3.90 lirayı aştı

İstanbul, 16 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Senato'da yaptığı konuşma sonrası küresel piyasalarda yükselen dolar 3.67 liranın üzerine çıktı. Dolardaki yükselişe bağlı olarak parite etkisiyle euro da yeniden 3.90 lira sınırını geçti.
Fed Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri yükseltmekte gecikmesi durumunda, ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanacağı uyarısında bulundu. Yellen, böyle bir gecikme sonucunda, hızlı faiz artırımlarına zorlanabileceğine ve böyle bir durumda da ekonomide yeniden bir daralma riski doğabileceğine dikkat çekti.
Yellen'in bu açıklamalarının etkisiyle küresel piyasalarda yükselen dolar 3.6750 liraya, euro da 3.9034 liraya kadar çıktı.
İş Yatırım'ın analistleri tarafından hazırlanan günlük piyasa raporunda, "Küresel risk iştahındaki toparlanma devam ediyor. ABD ve Çin ekonomilerinde büyümenin güçlendiğine yönelik işaretler dünya borsalarındaki yükselişin devam etmesini sağlıyor. Yellen’in şahin mesajları ve tüketici enflasyonundaki tırmanışa rağmen dolarda ve faiz oranlarındaki sakin seyir kısa vadede dünya borsalarındaki yükselişin devam edeceğine işaret ediyor" denildi.  

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