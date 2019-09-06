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Küresel gelişmelerle altın ve gümüş fiyatları düşüyor
ABD'nin beklenenden güçlü ekonomik verileri ve Çin ile ticaret geriliminde yumuşama belirtileriyle hisse senetlerine yönelik ilgiyi arttırması, altın ve gümüş fiyatlarında gerilemeyi destekliyor. En son yayımlanan ADP Ulusal İstihdam Raporuna...
EKONOMİ 06.09.2019, 10:02
ABD'nin beklenenden güçlü ekonomik verileri ve Çin ile ticaret geriliminde yumuşama belirtileriyle hisse senetlerine yönelik ilgiyi arttırması, altın ve gümüş fiyatlarında gerilemeyi destekliyor.
En son yayımlanan ADP Ulusal İstihdam Raporuna göre ABD istihdam sayısını 195 bin arttırmıştı. İmalat dışı sektörde de talep artışı sürüyor.
Çin Ticaret Bakanı geçtiğimiz günlerde ABD ile gerçekleşen görüşmelerin “çok iyi” gittiğini ve sürecin “iyi ilerlediğini” belirtmişti.
Gümüş yüzde 2.22 düşüşle 18.39 dolara, altın ise yüzde 0.6 düşüşle 1.516.10 dolara kadar geriledi.
En son yayımlanan ADP Ulusal İstihdam Raporuna göre ABD istihdam sayısını 195 bin arttırmıştı. İmalat dışı sektörde de talep artışı sürüyor.
Çin Ticaret Bakanı geçtiğimiz günlerde ABD ile gerçekleşen görüşmelerin “çok iyi” gittiğini ve sürecin “iyi ilerlediğini” belirtmişti.
Gümüş yüzde 2.22 düşüşle 18.39 dolara, altın ise yüzde 0.6 düşüşle 1.516.10 dolara kadar geriledi.
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