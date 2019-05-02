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Küresel altın talebi yüzde 7.0 artışla 1,053 tona ulaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Küresel altın talebi merkez bankaları ve altın destekli borsa yatırım fonlarının (exchange traded fund - ETF) alımlarıyla, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.0 artışla 1,053.3 tona ulaştı. Dünya...

Küresel altın talebi yüzde 7.0 artışla 1,053 tona ulaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Küresel altın talebi merkez bankaları ve altın destekli borsa yatırım fonlarının (exchange traded fund - ETF) alımlarıyla, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.0 artışla 1,053.3 tona ulaştı.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) bugün yayınladığı rapora göre, geçen yılın aynı çeşreğindeki toplam küresel altın talebi 984.2 ton düzeyindeydi.
WGC verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları 145.5 ton altın satın alarak 2013 yılından bu yana en yüksek ilk çeyrek altın satın almını gerçekleştirdi. ETF'ler de aynı dönemde yüzde 49 artışla 40.3 ton altın satın aldı. Merkez bankaları 2018'in tamamında 651.5 ton alın almışlardı.
Toplam külçe altın ve altın para yatırımları yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.0 düşüşle 257.8 tona gerilerken, resmi altın para satışları yüzde 12 artışla 56.1 tona yükseldi. Mücevher satışları yüzde 1.0 artışla 530.3 tona yükseldi.
Bu dönemde Hindistan'ın talebi yüzde 5.0 artışla 125.4 tona yükseldi. Çin'in  talebi ise yüzde 2.0 düşüşle 184,1 ton oldu. Sanayide altın kullanımı ise 2019 ilk çeyrekte yüzde 3.0 düşüşle 79.3 ton olarak gerçekleşti.
Teknolojide kullanılan altın miktarı ilk çeyrekte, küğresel ekonomide görülen yavaşlama etkisiyle,  yüzde 3.0 düşüşle 79.3 tonla iki yılın en düşük düzeyine geriledi.

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