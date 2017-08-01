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Kültür ve Turizm Bakanlığı: Haziran'da turist girişi yüzde 43 arttı

İstanbul, 1 Ağustos () – Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre haziran ayında Türkiye'ye gelen turistlerde geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 43'ü buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre,...

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Haziran'da turist girişi yüzde 43 arttı

İstanbul, 1 Ağustos () – Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre haziran ayında Türkiye'ye gelen turistlerde geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 43'ü buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 487 bin kişiye ulaştı.

İlk altı ay baz alındığında da 2017 Ocak-Haziran döneminde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.05 artış göstererek 12 milyon 249 bin kişiye yükseldi.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırayı Rusya 1 milyon 692 bin kişi ile alırken Almanya 1 milyon 247 bin kişiyle ikinci ve Gürcistan 1 milyon 73 bin kişiyle üçüncü sırayı aldı.

Türkiye’ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise ilk üçe İstanbul, Antalya ve Edirne yerleşti. İstanbul’u 4 milyon 390 bin turist ziyaret ederken Antalya’yı 3 milyon 273 bin, Edirne’yi de 1 milyon 192 bin turist ziyaret etti. (Tablolar)

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