Flaş HaberSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika
Kudlow: Çin şirketlerinin ABD borsalarından çıkarılmaları masada değil
ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD borsalarında işlem gören Çin şirketlerinin kottan çıkarılmalarının gündemde olmadığını açıkladı. Kudlow yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Amerikalı yatırımcıların...
EKONOMİ 08.10.2019, 13:28
ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD borsalarında işlem gören Çin şirketlerinin kottan çıkarılmalarının gündemde olmadığını açıkladı.
Kudlow yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışmaya başladığını, ancak ABD borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin kottan çıkarılmalarına ilişkin bir karar olmadığını söyledi.
"Çinli şirketlerin kottan çıkarılması masada değil. Bu iddiaların nereden geldiğini bilmiyorum" diye konuşan Kudlow, "Biz şu anda Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Kudlow, bir çalışma grubunun şeffaflık ve bir dizi yasaya uyum konusunu değerlendirmekte olduğunu da belirtti.
Kudlow yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışmaya başladığını, ancak ABD borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin kottan çıkarılmalarına ilişkin bir karar olmadığını söyledi.
"Çinli şirketlerin kottan çıkarılması masada değil. Bu iddiaların nereden geldiğini bilmiyorum" diye konuşan Kudlow, "Biz şu anda Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Kudlow, bir çalışma grubunun şeffaflık ve bir dizi yasaya uyum konusunu değerlendirmekte olduğunu da belirtti.
16°
kısa süreli yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2