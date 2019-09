Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

ULUSAL Kalıp Üreticileri Birliği'nce (UKUB), 'Yerli Kalıp, Güçlü Sanayi' temasıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ulusal Kalıp Zirvesi'nde sektör tüm yönleriyle masaya yatırıldı. 2 milyar dolarlık ihracatı ile Türkiye'de sanayi alt sektörü olarak faaliyet gösteren kalıpçılık, 2025 hedefini 4,5 milyar dolar ihracat yapıp ana sektör haline gelmek olarak belirledi.

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği'nce (UKUB), 'Yerli Kalıp, Güçlü Sanayi' temasıyla bu yıl, 9'uncusu düzenlenen Ulusal Kalıp Zirvesi, Kocaeli'de yapıldı. UKUB Başkanı Şamil Özoğul'un açılış konuşmasını yaptığı zirvede kalıpçılık sektörü tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Zirvede sektörün dünü, bugünü ve gelecek ön görüleri konuşuldu. Zirveye Altın Sponsor olarak destek veren Küçükoğlu Holding şirketlerinden Ak Teknik Kalıp İmalatı firması adına holdingin Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, bir sunum gerçekleştirdi. Kalıpçılık sektörünün sanayileşmenin temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Türkaslan, sektörün Türkiye'de özellikle son 20 yıl içinde büyük gelişim gösterdiğini ve başta otomotiv olmak üzere pek çok sektör için önem taşıdığını dile getirdi. 2018 yılında ana sektör grubunda yer alan sanayi sektörünün 136,5 milyar dolar, tarım sektörünün 22,5 milyar dolar, madencilik sektörünün de 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine vurgu yapan Tolga Türkaslan, "Aynı yıl 2 milyar dolar ihracat yapan kalıpçılık sektörü, ana sektör olan sanayinin otomotiv, konfeksiyon, kimyevi maddeler, çelik, elektrik-elektronik gruplarının alt sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Dünyaya baktığımızda, gelişmiş ülkelerde kalıpçılığı ana sektör grubu olarak görüyoruz. Bizim asıl hedefimiz Türkiye'de kalıpçılık sektörünü ana sektör konumuna getirmek olmalıdır. Türk kalıbı markasını oluşturmalı ve stratejilerimizi bu şekilde belirlemeliyiz" dedi.

'ÖNCE HIZLICA STRATEJİLERİMİZİ BELİRLEMELİYİZ'

Dünya genelinde kalıpçılık sektörünün Çin, ABD ve Japonya'nın hakimiyeti altında olduğunu, Almanya ve Güney Kore'nin de pazarda etkili olduğuna dikkat çeken Tolga Türkaslan, dünya kalıpçılık sektörünün toplam cirosunun yaklaşık 80 milyar avro olduğunu ve sektörün yüzde 6 büyüme eğiliminde olduğunu belirterek, "2 milyar avro civarında olan Türk kalıp sektörü bu dilimini hızla büyütüyor. Büyümenin kalıcı olması için zaman kaybetmeksizin önce rakiplerimize göre eksiklerimizi giderip, sonrasında öne geçme stratejilerimizi hazırlamalıyız" dedi.

Tolga Türkaslan, sektörün Türkiye'de istenen verimliliğe ulaşması için, 'Sektörün dünyadaki durumu nedir ve sektörde kendimizi nasıl konumlandırmalıyız?' sorusuna cevap aramak gerektiğini belirterek, dünyada kalıpçılığın durumu hakkında bilgi verdi.

Türkiye için model olabileceğini düşündüğü Almanya ve Çin'in kalıpçılık sektöründeki yapılanmasını anlatan Tolga Türkaslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz kalıpçılığı, büyüyen ekonomisi ve ihracata odaklanması sayesinde potansiyeli yüksektir. Zaman kaybetmeksizin önce rakiplerimize göre eksiklerimizi giderip, sonrasında öne geçme stratejilerimizi hazırlamalıyız. Kalıpçılık, artık inovasyonu ve tasarım sürecini katma değere dönüştüren en önemli tamamlayıcı süreçtir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde stratejik sektör olarak belirlenmiştir. Biz de bunu yapmak zorundayız. Kalıpçılığın her aşaması özellikle alıştırma ve devreye alma etabını geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de 50 üzeri çalışanın olduğu firma sayımız sadece yüzde 9'dur. Bu şekilde sektörümüzü geliştirmemiz çok zor. Yapmamız gereken şey, Türk kalıbı markasını güçlendirmek olmalıdır. Esneklik ve adapte olabilme çalışmalarının hızlandırmalıyız. Rekabet yerine iş birliğine ağırlık vermeliyiz ve ortak pazarlama faaliyetlerini artırmalıyız. Almanya modelinin yetenek gelişimi açısından kurgulamalıyız. Çin modelini pazar geliştirme ve maliyetleri azaltma çalışmalarında kullanmalıyız. Mühendislik yetkinliğinin nitelik ve nicelik olarak her alanda artırmalıyız. Geniş makine parkurlarının oluşturmalı ve ortak kullanım organizasyonlarını yapılandırmalıyız. Ekosistemin oluşturulması ve ortak kuralların belirlenmesi gerekmektedir. Unutmayalım ki, yapabilmenin değil geliştirebilmenin, değişime adapte olabilmenin her şeyin önüne geçtiği bir döneme girdik."

'ÜRETİM YAPTIĞIMIZ SEKTÖRLERE VERDİĞİMİZ DESTEK SÜRECEK'

Kalıp sektörünün sanayileşmenin temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, sektörün Türkiye'de özellikle son 20 yıl içinde büyük bir gelişim gösterdiğini ve başta otomotiv olmak üzere pek çok sektör için önem taşıdığını dile getirdi. Küçükoğlu, "UKUB'un sektörün gelişmesi için yaptığı çalışmaları desteklemek gerektiği düşüncesi ile bu yıl düzenlenen zirvenin altın sponsoru olduk. Holdingimizin 2025 Staretejik Planı çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlere destek olmak öncelikli hedeflerimizdendir" dedi.