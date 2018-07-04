KTKC ile yurt dışına açılan Limak hedefine Makedonya ve Fransa'yı aldı

Elif Varan / İstanbul, 4 Temmuz () – Turizm yatırımlarında, KKTC'deki Limak Cyprus Deluxe Hotel ile Türkiye sınırları dışına adım atan Limak Holding, yurt dışı hedefine Makedonya ve Fransa'yı koydu.

KKTC'de faaliyete başlayan yeni otel yatırımıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Yeni otelimiz toplamda 200 milyon dolara maloldu. KKTC'deki yatırımımızla birlikte otel sayımızı 8'e, toplam yatak kapasitemizi 7,000 üzerine çıkardık" dedi ve ekledi:

"Mersin'de iki tane 1,000 yataklı otel yapacağız, bir de golf sahası yapacağız. Buradaki yatırım rakamını 300 milyon dolar civarında bekliyoruz. Makedonya'da ise kompleksteki tüm yatırımımız 250 milyon euro. Rezidans, AVM hariç otel yatırımı

25 milyon euro civarında olacak."

Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu da, grubun büyüme stratejisinde satın almaların gündeme gelip

gelmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine, "Fransa'nın Nice kentinde bir otel grubuyla satın anlamında görüşüyoruz" dedi.

Kavaloğlu, grubun önmüzdeki dönem stratejisi ile ilgili yapıtğı değerlendirmede, "Tüm yatırımlarımızı Kosova da dahil olmak üzere öncelikle Balkanlar ve sonrasında Batı Avrupa'ya kaydıracağız" diye konuştu.

Kavaloğlu, Limak Cyprus Deluxe’un sadece Kıbrıs’ın değil, aynı zamanda Türkiye’nin de en iddialı otellerinden biri olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuklarımız benzersiz doğasıyla tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Ayrıca uzman terapistler eşliğinde keyifli ve huzurlu anlar yaşatan SPA merkezimizde vücut bakım uygulamaları ve masaj çeşitleri ile tatil boyunca ruhen ve bedenen yenilenecekler.

"Otelimizin ilk konuklarından birisi dünyaca ünlü model ve DJ Paris Hilton olacak. Paris Hilton, 28 Temmuz Cumartesi akşamı otelimizde sahne alacak ve sergileyeceği DJ performansıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşatacak." (Fotoğraflı)