Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti
Meteoroloji'den İstanbul'da kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Honda'nın Türkiye'de rekabet etmesi zor

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Japon otomotiv firması Honda'nın, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin kararını değerlendirdi. Zeytinoğlu, "Otomotiv sektöründe Türkiye'deki imalatçı sayısı,...

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Honda'nın Türkiye'de rekabet etmesi zor

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Japon otomotiv firması Honda'nın, Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin kararını değerlendirdi. Zeytinoğlu, "Otomotiv sektöründe Türkiye'deki imalatçı sayısı, pazar büyüklüğüne göre çok fazla. Yılda 38 bin araç üreten Honda'nın, Türkiye'de rekabet etmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum" dedi. 
KSO Başkanı Zeytinoğlu, Çayırova ilçesinde bulunan Honda Türkiye A.Ş.'nin üretim faaliyetiyle ilgili yapılan açıklamayı değerlendirdi. Honda'nın, Türkiye'de üretim faaliyetini küresel stratejiler doğrultusunda sonlandırma kararı aldığını belirten Zeytinoğlu, beklenen karın yapılamamış olabileceğini kaydetti. Başkan Zeytinoğlu, "İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve uluslararası bir firma olan Honda'nın, içten yanmalı motorlarda Türkiye'de üretim faaliyetini sonlandıracağını; ancak elektrikli otomobil ile devam edebileceklerini öğrendik. Otomotiv sektöründe Türkiye'deki imalatçı sayısı, pazar büyüklüğüne göre çok fazla. Yılda 38 bin araç üreten Honda'nın, Türkiye'de rekabet etmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ayrıca son 2 yıldır Honda, burada ürettiği Civic'leri dizayn hataları nedeni ile geri çağırdı. Bu nedenle beklediği karı yapamamış olabilir" diye konuştu. 
KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Volkswagen, 'Türkiye'de üretim yapabilir miyiz? diye düşünüyor. Honda'nın aldığı bu kararın, Volkswagen'in kararını olumlu mu yoksa olumsuz mu etkileyeceğini merak ediyoruz" dedi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328