Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?

Bayer ve Deva gibi uluslararası şirketlerde Satış&Pazarlama Müdürü ve Genel Müdür koltuğuna oturan Ayşe Fügen Arda; Orta Doğu, Rusya, Avrupa ve Türkiye gibi farklı ülke pazarlarının dinamiklerini yakından tanıyor. 27 yıllık çalışma hayatı boyunca satış, pazarlama, finans ve yatırım konularında edindiği uzmanlığı sayesinde gayrimenkul sektörünün açıklarını fark eden Arda, “Coldwell Banker Baras” çatısı altında “Lüks Konut Uzmanı” olarak sektörün çıtasını yükseltmeye karar veriyor.



Özel bir ruha sahip, farklı, sıra dışı ve lüks mülklerin doğru pazarlanması gerektiği vizyonuyla Los Angeles, Miami ve Barcelona’da aldığı Lüks Konut Satış Uzmanlığı eğitimlerin ardından kendi liderliğinde profesyonel bir ekip oluşturuyor. Lüksün dilinden anlamak kadar aynı dili konuşmanın da önemine inanarak her mülke ait uygun pazarlama stratejileri geliştiriyor. Profesyonel ve kaliteli hizmet almak, mülklerini ve birikimlerini yani kendilerini doğru ve güvenilir ellere teslim etmek isteyenlere ödüllü ekibiyle dünya lideri bir markanın çatısı altında hizmet sunuyor.

2017 yılında aldığı ödüller arasında Avrupa'da Sosyal Medyayı En İyi Kullanan 4. Gayrimenkul Danışmanı Ödülü, Türkiye Residential Türkiye Ciro birinciliği, Türkiye Residential + Commercial Türkiye Ciro birinciliği , 2017 Yılı 1. Çeyrek Ödüllerinde Türkiye Ciro birincisi, 2017 yılı 2. Çeyrek Ödüllerinde Türkiye Ciro birincisi bulunuyor.



Ayşe Fügen Arda’ nın bu haftaki yazısı;

Günümüz Türkiyesinde her yatırımda olduğu gibi Ticari Gayrimenkul alımında da önemli riskler vardır. Bu risklerin en aza indirilmesi ve iyi bir yatırım fırsatına dönebilmesi için çeşitli konulara dikkat etmek gerekir

Ticari gayrimenkul, en yüksek getirisi olan yatırımlardan biridir. Doğru seçimlerle bu yatırım yapıldığında gayrimenkulün değeri artar ve aynı zamanda en önemli unsurlardan biri kira getirisi olur. Ticari gayrimenkul ticari faaliyetler için veya kira getirisinin yüksek garantili olduğundan dolayı konuta göre daha karlı bir yatırımdır ve bakım masrafları daha düşüktür. Bunun yanısıra Ticari Gayrimenkul yatırımının uzun dönemde değer artışı konuttan daha yüksektir. Aynı zamanda elde edeceğiniz gelirden vergi ödemezsiniz. Bunun sebebi ticari mülkte stopaj kiracılar tarafından ödenir.



LOKASYON ÇOK ÖNEMLİ

Bu tip yatırımlarda en önemli konu, yatırım yapacağınız Ticari Gayrimenkulun konumudur. Bu konumda kazanç sağlanıp sağlanamayacağı ve değişik iş kollarına imkan verecek özelliklere sahip olmasına dikkat edilmesi gerekir. Nüfusun yoğun olduğu yerler, yaya trafiği, ulaşım imkanları, bölgenin gelir durumu gibi konular uzun vadede değer artışını belirleyecek en önemli unsurlardır.



PROJENDİRİLMİŞ OLMALI

Satın alacağınız Ticari Gayrimenkulün iş yeri olarak projelendirilmiş olması bir diğer önemli konu. Yatırımınızı işyeri olarak projelendirilmiş ve iskanlı mağaza olması hem kiracı bulmanızı, hem de satmak istediğinizde satış aşamasını hızlandırır ve kolaylaştırır. Bunun yanısıra, dükkan ve mağaza gibi yatırımlarda satın almadan önce Tapu Müdürlüğünden ve Belediye İmar Müdürlüğünden gayrimenkul üzerinde herhangi bir şerh olup olmadığını öğrenmek gerekmektedir.



TEKNİK DETAYLARA DİKKAT

Yatırımınızı mağaza ve benzeri bir alanda düşünüyorsanız, mağazanın cephe genişliği vitrin büyüklüğü anlamına gelir ki, bu da mağazanın tanıtım alanıdır ve bu nedenle mülkün değerini arttıran unsurların başında gelir.



OTOPARK OLMAZSA OLMAZ

Ticari Gayrimenkulde; eğer müşterilerin çoğunluğu sadece yaya trafiği ve toplu taşıma ile gelmeyecekse, işyerinin etrafında veya kendisine ait bir otopark alanının olması da ticari gayrimenkulün değerini arttırır.



DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLANI SEÇMEYE ÇALIŞIN

Binanın deprem yönetmeliğine göre inşa edilip edilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Depreme dayanıksız ve ekonomik ömrünü tamamlamış binalarda deprem testinin yapılması, bina güçlendirme projesinin hazırlanması ve güçlendirme inşaatı gibi ek masraflarla karşılaşabilirsiniz.

Ticari gayrimenkul yatırımlarda da satın alacağınız mülkün su, elektrik, doğal gaz, aidat ve vergi gibi borçlarının olup olmadığı mutlaka satış öncesinde kontrol edilmelidir. Bu borçların eski sahibi tarafından ödenmemesi durumunda mülkün yeni sahibi borçları kendi üstüne almayı kabul etmiş olur.



KİRACILI TİCARİ MÜLK

Bir diğer önemli konu da eğer satın aldığınız mülkün içinde kiracı var ise ve bu kira sözleşmesi tapu kaydına işlenmiş ise kira sözleşmesini kabul etmiş olursunuz.



DOĞRU FİYAT DOĞRU YATIRIM

Son olarak, fiyat belirlemenin çok özenli ve dikkatli yapılması gerekliliğidir. Konut ekspertizinden farklı olarak, ticari taşınmazlar için farklı yöntemlerden faydalanılarak fiyat belirlenir. Bu tip yatırımlarda mutlaka kiralama ile satış konularında tecrübe edinmiş gayrimenkul danışmanları ile çalışmanızı öneririz.