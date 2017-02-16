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Kriz Atlasglobal'i etkilemedi

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Turizmde yaşanan krize rağmen Atlasglobal Havayolu şirketi bu yılın Ocak ayında Dış Hatlar kapasitesini 2016 yılı Ocak ayına göre yüzde 38 arttırırken, İç Hatlarda yüzde 22 oranında artış gerçekleştirdiğini...

Kriz Atlasglobal'i etkilemedi


Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Turizmde yaşanan krize rağmen Atlasglobal Havayolu şirketi bu yılın Ocak ayında Dış Hatlar kapasitesini 2016 yılı Ocak ayına göre yüzde 38 arttırırken, İç Hatlarda yüzde 22 oranında artış gerçekleştirdiğini duyurdu.
Atlasglobal’den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“ Türkiye’nin doğusuyla batısı arasında köprü oluşturma vizyonu çerçevesinde 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren Atlasglobal, bu yılın ilk ay sonuçlarını içeren kapsamlı bir çalışma açıkladı. Uluslararası bir havayolu şirketi olma hedefiyle büyüme ivmesini sürdüren Atlasglobal, 2016 yılının Ocak ayıyla karşılaştırmalı olarak sunduğu raporla başarısını ortaya koydu. Atlasglobal bu yılın Ocak ayında dış hatlar kapasitesini, Ocak 2016’ya oranla yüzde 38 artırmayı başardı. Şirketin iç hatlar kapasitesinde ise geçen senenin Ocak ayına kıyasla yüzde 22 oranında artış gerçekleşti.”

DOLULUK ORANI VE BİLET GELİRLERİ DE ARTIYOR
Atlasglobal yaptığı açıklamada doluluk oranlarının ve bilet gelirlerinin de arttığını belirterek şöyle denildi:
“ Uçakların doluluk oranı yine geçen yılın Ocak ayına oranla yüzde 4 artış yakalayarak, yüzde 68’den yüzde 72’ye yükseldi. Atlasglobal, dış hat seferlerinde ise doluluk oranı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla yüzde 59’dan yüzde 64’e ulaştırdı. İç hat seferlerinin doluluk oranı yüzde 3 artışla, yüzde 81’den yüzde 84’e yükseldi.Şirketin açıkladığı bu rapora göre, Ocak 2016’ya oranla, toplam yolcu sayısında ise yüzde 44 oranında artış izlendi. Artış, toplam transit yolcularda yüzde 184; Noktadan noktaya (P2P-Point to Point) toplam yolcu sayısında ise yüzde 31 oranında gerçekleşti. Bilet satışından elde edilen toplam gelir Ocak 2016’ya oranla yüzde 11 arttı. Dış hat bilet satışlarında yüzde 18 artış elde edilirken, iç hat bilet satışlarında ise yüzde 4 oranında bir düşüş izlendi.”

 

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