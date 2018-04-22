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KRİPTOPARA – Tepki alımlarıyla piyasa hacmi yeniden 390 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10’un hepsi yükseldi ve piyasa hacmi yeniden 390 milyar doların üzerine çıktı. Toplam...

KRİPTOPARA – Tepki alımlarıyla piyasa hacmi yeniden 390 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken tepki alımlarının etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10’un hepsi yükseldi ve piyasa hacmi yeniden 390 milyar doların üzerine çıktı.
Toplam 1,584 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin sabah saatlerindeki düşüş eğiliminin ardından son 24 saatte yüzde 1.37’lik bir artışla 8,908 dolara yükseldi. Bitcoin 151 milyar 373 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.3’ini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 8.91’lik bir artışla en çok IOTA yükselirken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte yüzde 83.37’lik bir artışla en çok 72’inci sıradaki Game.com arttı.
Piyasadaki artış eğilimi ve tepki alımlarının etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte yedi milyar dolara denk gelen yüzde 1.8’lik bir artışla 390 milyar 662 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar 276 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.46
- Ethereum yüzde 3.25
- Ripple yüzde 2.37
- Bitcoin Cash yüzde 6.40
- EOS yüzde 7.27
- Litecoin yüzde 0.86
- Cardano yüzde 0.19
- Stellar yüzde 1.11
- IOTA yüzde 9.14
- NEO yüzde 1.26 yükseldi.

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