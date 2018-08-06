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KRİPTOPARA – Starbucks açıklamalarının ardından Bitcoin 7,000 doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Ağustos () – Starbucks’ın anaakım medyada yer alan ve şirket şubelerinin Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayacağı haberlerini reddetmesinin ardından piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle Bitcoin 7,000 doların...

KRİPTOPARA – Starbucks açıklamalarının ardından Bitcoin 7,000 doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Ağustos () – Starbucks’ın anaakım medyada yer alan ve şirket şubelerinin Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayacağı haberlerini reddetmesinin ardından piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle Bitcoin 7,000 doların altına düştü.
Starbucks’ın şubelerinde kripto para birimleri ödemelerini kabul edeceğine ilişkin haberlerin ardından Starbucks konuya ilişkin medyada yer alan haberleri reddetmiş ve müşterilerine kripto para birimler ile ödeme değil, dijital varlıklarını kolayca dolara çevirebilecekleri bir platform sunmayı hedeflediklerini duyurmuştu.
Açıklamaların ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.64’lük bir düşüşle 6,964 dolara geriledi ve 119 milyar 751 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.4’ünü oluşturdu.
Toplam 1,736 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.77 ve 0.08 ile sırayla Cardano ve Tether yükselirken, en büyük ilk 100 arasından ise 64’ü geriledi.
Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.3’lük bir düşüşle 252 milyar 713 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 221 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.64
- Etheruem yüzde 0.03
- Ripple yüzde 1.34
- Bitcoin Cash yüzde 0.52
- EOS yüzde 0.16
- Stellar yüzde 2.44
- Litecoin yüzde 0.10
- IOTA yüzde 3.13 düşerken
- Cardano yüzde 0.77
- Tether yüzde 0.08 arttı.

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