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KRİPTOPARA – Son 24 saatte ilk 100’den 92’si arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan () – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve açıklamaların ardından piyasadaki artış seyri devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından...

KRİPTOPARA – Son 24 saatte ilk 100’den 92’si arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan () – Kripto para birimlerine çeşitli ülke ve kurumlardan getirilen düzenleme ve açıklamaların ardından piyasadaki artış seyri devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 92’si arttı.
Toplam 1,560 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.88’lik bir artışla 7 bin 173 dolara yükselirken, 121 milyar 712 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 44.4’ünü oluşturdu.
Piyasadaki genel artış eğilimi sürerken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 92’sinin artmasının da etkisiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre dört milyar dolar artarak 274 milyar 168 milyon dolara yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 17.92’lik bir artışla NEO artarken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki artışlar;

- Bitcoin yüzde 2.88
- Ethereum yüzde 8.88
- Ripple yüzde 4.13
- Bitcoin Cash yüzde 4.65
- Litecoin yüzde 3.71
- EOS yüzde 2.27
- Cardano yüzde 7.18
- Stellar yüzde 4.94
- NEO yüzde 17.92
- IOTA yüzde 5.32

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