KRİPTOPARA – Snowden etkisiyle piyasadaki düşüş sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart () - ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın, NSA’nın kripto para kullanıcılarını gözlediğini ve birinci önceliğinin de Bitcoin kullanıcıları olduğunu savunan belgeleri sızdırmasıyla piyasadaki genel düşüş sürüyor.

Snowden’in araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten The Intercept’e sızdırdığı belgelerde, NSA’nın Bitcoin kullanıcılarını nasıl izlediği anlatılırken, The Intercept NSA belgelerine göre gözetleme yapılan sanal paralar arasında Bitcoin’in 1 numaralı öncelik olduğunu yazdı. Toplanan bilgilerin yalnızca işlemlerle ilgili olmadığı, hatta kullanıcıların bilgisayarlarındaki diğer özel bilgilerin de toplanabildiğinin de vurgulanmasıyla, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.95’lik bir düşüşle 8 bin 548 dolara geriledi.

Toplam 1,578 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminin Snowden açıklamalarının ardından düşmesiyle piyasa hacmi 327 milyara dolara geriledi.

Bitcoin 144 milyar 764 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.3’ünü oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 15 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.95

- Ethereum yüzde 5.63

- Ripple yüzde 5.75

- Bitcoin Cash yüzde 3.85

- Litecoin yüzde 4.40

- EOS yüzde 2.62

- Cardano yüzde 6.86

- NEO yüzde 7.61

- Stellar yüzde 6.79

- IOTA yüzde 5.36 düştü.