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KRİPTOPARA – SEC sonrası Bitcoin 8,000 doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkisini gösteren artış eğilimi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) ünlü Bitcoin yatırımcıları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin...

KRİPTOPARA – SEC sonrası Bitcoin 8,000 doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkisini gösteren artış eğilimi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) ünlü Bitcoin yatırımcıları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin Bitcoin borsa yatırım fonu oluşturulması talebini reddetmesinin ardından yerini düşüşe bıraktı ve Bitcoin 8,000 doların altına geriledi.
Bitcoin yatırımlarının dışında Gemini isimli kripto para birimleri borsasının kurucuları Winklevoss kardeşlerin Bitcoin borsa yatırım fonu oluşturulması talebini SEC reddederken, komisyonun kararı piyasada ileride gerçekleştirilecek olası kripto para birimleri borsa yatırım fonlarının da aynı kararla karşı kalıp kalmayacağını düşündürdü.
SEC kararının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.67’lik bir düşüşle 7,921 dolara geriledi ve 136 milyar 37 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 46.9’unu oluşturdu.
Toplam 1,690 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.36 ile IOTA ve yüzde 0.18 ile Tether artarken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise 90’ı geriledi.
Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 3.79’luk bir düşüşle 290 milyar 200 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 739 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.67
- Ethereum yüzde 3.15
- Ripple yüzde 2.98
- Bitcoin Cash yüzde 5.09
- EOS yüzde 4.75
- Stellar yüzde 10.61
- Litecoin yüzde 3.95
- Cardano yüzde 6.38 düşerken
- IOTA yüzde 0.36
- Tether yüzde 0.18 arttı.

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