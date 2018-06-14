KRİPTOPARA – SEC açıklamalarıyla Bitcoin yeniden 6,500 dolar düzeyinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ın ICO’ların (Initial Coin Offering - Kripto Para Birimi Halka Arzı) menkul kıymetler kategorisinde yer aldığı açıklamasının ardından Bitcoin yeniden 6,500 doların üzerine çıktı.

SEC’in düzenlediği toplantıda blok zinciri teknolojisinin beraberinde getirdiği yeniliklere açık olduğu fakat perakende satış ve bireysel yatırımcıları doğrudan etkilemesi nedeniyle dolandırıcılık konusunda oldukça dikkatli olmak istediği belirtildi.

Komisyon Başkanı Clayton toplantıda şöyle konuştu:

“Blok zinciri teknolojisinin menkul kıymetler ve diğer endüstriler için çok büyük potansiyeli var. Doğrulama maliyetleri dahil olmak üzere işlem maliyetlerini büyük ölçüde düşürüyor. Çok güçlü olan bu teknoloji, bağış toplama gibi eylemlerde de kullanılabiliyor. Benim ICO ve kripto para birimleri alanlarında gördüğüm şey bir menkul kıymetler teklifidir, bu konuda daha ne kadar net olabilirim bilmiyorum.”

SEC açıklamaları ve tepki alımlarının da etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.15’lik bir düşüşle 6,519 dolar seviyesine geri döndü ve 111 milyar 432 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.8’ini oluşturdu.

Yeni açıklamalarla piyasadaki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 29’u, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden ise üçü arttı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 4.84 ile en çok yedinci sıradaki Cardano yükseldi.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 279 milyar 697 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 574 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.15

- Ethereum yüzde 1.57

- Ripple yüzde 0.89

- Bitcoin Cash yüzde 0.42

- Litecoin yüzde 3.35

- Stellar yüzde 0.93

- TRON yüzde 1.22 gerilerken,

- EOS yüzde 0.82

- Cardano yüzde 4.84

- IOTA yüzde 0.33 arttı.