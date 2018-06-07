KRİPTOPARA – SEC açıklamalarının ardından ilk 100’den 40’ı geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Haziran () - ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ın döviz gibi işlem gören Bitcoin gibi kripto para birimlerinin SEC tarafından kontrol edilmeyeceğini açıklamasının ardından, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 biriminden 40’ı geriledi.

SEC Başkanı Clayton’ın herhangi bir girişime yapılan ve bir kripto para biriminin değerini etkileyen yatırımların menkul kıymetler kategorisinde yer aldığını ve bu nedenle söz konusu kripto para birimlerinin SEC kuralları altında düzenleneceğini vurguladı.

Clayton'ın açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.24’lük bir artışla 7,718 dolara yükselirken, en yüksek hacimli ilk 10 arasından ikisi geriledi.

Toplam 1,645 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden son 24 saatte 40’ı gerilerken, yüzde 12.15 ile en çok artış 27’inci sıradaki Aeternity’de görüldü ve yüzde 16.09 ile en çok son sıradaki Nexus düştü.

Clayton'ın açıklamaları ve piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 348 milyar 72 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin 131 milyar 831 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.9’unu oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 752 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.24,

- Etheruem yüzde 0.68

- Ripple yüzde 2.04,

- Bitcoin Cash yüzde 1.50,

- Litecoin yüzde 0.80,

- Stellar yüzde 3.08,

- IOTA yüzde 0.12,

- TRON yüzde 0.60 artarken,

- EOS yüzde 0.31,

- Cardano yüzde 0.82 düştü.