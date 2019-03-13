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KRİPTOPARA – SEC açıklamalarının ardından Ethereum yüzde 1.3 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mart () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) Ethereum’un ABD yasalarına göre menkul kıymet olmadığını açıklamasının ardından, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi yeniden düşüş eğilimine...

KRİPTOPARA – SEC açıklamalarının ardından Ethereum yüzde 1.3 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mart () – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) Ethereum’un ABD yasalarına göre menkul kıymet olmadığını açıklamasının ardından, en yüksek hacimli 10 kripto para birimi yeniden düşüş eğilimine girdi ve Etheruem yüzde 1.38 geriledi.
Kâr amacı gütmeyen kripto para araştırma organizasyonu Coin Center’da yer alan habere göre SEC Yönetim Kurulu Başkanı Jay Clayton, bir analistin Ethereum ve aynı altyapıya sahip diğer kripto para birimlerinin menkul kıymetler olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Clayton yarıca bir dijital varlığın menkul kıymetler olarak tanımının “dijital varlığın arz edilme ve satılma biçiminin söz konusu tanımı karşılamadığında” sabit olmayacağını belirtti.
Gelişmelerin ardından son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde yeniden düşüş eğilimi görüldü ve Ethereum yüzde 1.43 değer kaybederek 132,85 dolardan işlem gördü.
Toplam 68 milyar 440 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.62 düşüşle 3,891 dolardan işlem görürken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de son 24 saatte yüzde 0.24, yüzde 0.35 ve yüzde 0.85 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Tether ve Stellar arttı.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 57’si gerilerken, düşüşe yüzde 18.84 ile 48’inci sıradaki Theta öncülük etti. Dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi 133 milyar 74 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 29 milyar 42 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 0.62
2.Ethereum yüzde 1.43
3.Ripple yüzde 0.64
4.Litecoin yüzde 2.44
5.EOS yüzde 3.43
6.Bitcoin Cash yüzde 1.46
10.TRON yüzde 1.16 düşerken
7.Binance Coin yüzde 0.24
8.Tether yüzde 0.35
9.Stellar yüzde 0.85 arttı.

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