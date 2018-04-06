KRİPTOPARA – Sanal paraların piyasa hacmi 250 milyar doların altına geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberlerinin etkisiyle piyasa hacmi 250 milyar doların altına geriledi.

Kripto para birimleri borsaları adedi 10 bini aştıktan sonra, tekrar 9988 adede gerilerken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.09’luk düşüşle 6,622 bin dolardan işlem gördü. Piyasa hacmi ise 112.3 milyar dolara geriledi.

Piyasada işlem gören 1559 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi ise 248.7 milyar dolar olurken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 13.08 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle;

- EOS yüzde 3.45 ve

- Monero yüzde 0.08 artarken,

- Bitcoin yüzde 3.09,

- Ethereum yüzde 3.29,

- Ripple yüzde 4.95,

- Bitcoin Cash yüzde 3.74,

- Litecoin yüzde 4.60,

- Cardano yüzde 6.40,

- Stellar yüzde 6.05 ve

- NEO yüzde 3.05 düştü