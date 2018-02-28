Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fındıkta kritik döneme girildi 
Fındıkta kritik döneme girildi 
ABD: Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli
ABD'den Türkiye'ye ateşkes uyarısı
TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor
Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri...
Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor
Benzinin litresine 9-11 kuruş zam...

KRİPTOPARA – Sanal para piyasaları sayısı artmaya devam ediyor

İstanbul, 28 Şubat () - Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri gösteren kripto para piyasası hacmi dün akşam saatlerine göre 3.3 milyar dolar artışla 467.3 milyar dolar düzeyine yükselirken,...

KRİPTOPARA – Sanal para piyasaları sayısı artmaya devam ediyor

İstanbul, 28 Şubat () - Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri gösteren kripto para piyasası hacmi dün akşam saatlerine göre 3.3 milyar dolar artışla 467.3 milyar dolar düzeyine yükselirken, kripto paraların işlem gördüğü piyasaların sayısı 55 adet artışla 8,846’ya yükseldi.
Piyasada işlem gören 1,523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 40’ını oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 6.66 yükselerek 11,070 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18.8 milyar dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 6.66,
- Ethereum yüzde 1.07,
- Bitcoin Cash yüzde 1.34,
- Litecoin yüzde 0.47,
- EOS yüzde 9.60,
- IOTA yüzde 7.35 artarken,
- Ripple yüzde 0.28,
- NEO yüzde 2.70,
- Cardano yüzde 0.76,
- Stellar yüzde 1.49 düştü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314