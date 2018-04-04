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KRİPTOPARA – Sanal para borsalarının sayısı 10 bini aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki artış seyri dalgalı olarak devam ederken, sanal para birimi borsalarının...

KRİPTOPARA – Sanal para borsalarının sayısı 10 bini aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki artış seyri dalgalı olarak devam ederken, sanal para birimi borsalarının sayısı da 10 bini aştı.
Piyasada işlem gören 1,600 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Ocak ayındaki 17 bin 500 dolar seviyesindeki rekorunun ardından geçen iki aydaki genel düşüş eğiliminden çıktı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.09’luk bir artışla 7,390 dolara yükselirken 125.3 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.1’ini oluşturdu.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13.19 milyar dolar olurken, piyasa hacmi 24 saatte değişim göstermeyerek 277.9 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 0.09,
- Ethereum yüzde 2.10,
- Ripple yüzde 4.79,
- Bitcoin Cash yüzde 0.41,
- Litecoin yüzde 5.59,
- EOS yüzde 0.13,
- Cardano yüzde 5.47 artarken,
- Stellar yüzde 1.13,
- NEO yüzde 0.06 ve
- IOTA yüzde 0.17 düştü.

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