KRİPTOPARA - Sanal para birimlerindeki artış eğilimi sürüyor

İstanbul, 23 Şubat () – Hisse senedi ticaret uygulaması Robinhood’un kripto para birimleri ticareti hizmetini sunmaya başladığını duyurması ve tepki alımlarıyla sanal para birimlerinde artış gözlemlendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti merkezli finans hizmetleri ve hisse senedi ticaretleri şirketi Robinhood’un ilk kez Ocak ayında duyurduğu ve servisleri kapsamında kripto para birimleri ticareti hizmeti sunmaya başladığını duyurmasının ardından piyasa hacmi 24 saatte yüzde 1.3 artarak 457 milyar 428 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uygulama hizmetleri şu anlık ABD’nin beş eyaletinde başlatılırken, şirket servislerini gelecek ayda genişleteceğini açıkladı. Robinhood’un dört milyon kullanıcıya sahip sisteminde Bitcoin ve Ethereum gibi sanal para birimleri ticareti yapılabilecek.

Robinhood’un açıklamaları ve tepki alımlarıyla piyasada genel bir artış gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin yüzde 3.37 artarak 10 milyar 443 milyon dolardan işlem gördü. Bitcoin 176 milyar 304 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.5’ini oluştururken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 20 milyar 820 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimlerindeki değişiklikler ise;

Bitcoin yüzde 3.37,

Ethereum yüzde 7.81,

Ripple yüzde 8.03,

Bitcoin Cash yüzde 7.13

Litecoin yüzde 8.75

Cardano yüzde 3.72

NEO yüzde 7.18

Stellar yüzde 4.76

EOS yüzde 7.35

Dash yüzde 5.94 arttı.