Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

KRİPTOPARA – Sanal para birimleri yeniden yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki artış seyri devam ederken, piyasadaki en yüksek hacimli ilk 100...

KRİPTOPARA – Sanal para birimleri yeniden yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki artış seyri devam ederken, piyasadaki en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin 98’i değer kazandı.
Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı’nın Haziran ayına kadar kripto para birimlerine yeni vergilendirme sistemi getireceğini açıklaması, Japonya’nın en büyük elektronik perakende şirketi Bic Camera’nın kripto para birimleri kabul etmesi ve yine Japonya’nın en büyük bütçeli havayolu ve otel zincirinin de kripto para birimleri işlemlerine başlaması haberleri piyasadaki genel artış eğiliminin nedeni olarak gösteriliyor.
Toplam 9,969 adet piyasada işlem gören 1,599 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Ocak ayındaki 17 bin 500 dolar seviyesindeki rekorunun ardından geçen iki aydaki genel düşüş eğiliminden çıktı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.79’luk bir artışla 7,376 dolara yükselirken 125.07 milyar  dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.6’sını oluşturdu.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 977 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 5.29,
- Ethereum yüzde 3.13,
- Ripple yüzde 5.03,
- Bitcoin Cash yüzde 3.56,
- Litecoin yüzde 3.45,
- EOS yüzde 4.78,
- Stellar yüzde 10.83,
- Cardano yüzde 8.19,
- NEO yüzde 7.36 ve
- IOTA yüzde 4.18 arttı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314