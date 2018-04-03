KRİPTOPARA – Sanal para birimleri yeniden yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki artış seyri devam ederken, piyasadaki en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin 98’i değer kazandı.

Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı’nın Haziran ayına kadar kripto para birimlerine yeni vergilendirme sistemi getireceğini açıklaması, Japonya’nın en büyük elektronik perakende şirketi Bic Camera’nın kripto para birimleri kabul etmesi ve yine Japonya’nın en büyük bütçeli havayolu ve otel zincirinin de kripto para birimleri işlemlerine başlaması haberleri piyasadaki genel artış eğiliminin nedeni olarak gösteriliyor.

Toplam 9,969 adet piyasada işlem gören 1,599 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Ocak ayındaki 17 bin 500 dolar seviyesindeki rekorunun ardından geçen iki aydaki genel düşüş eğiliminden çıktı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.79’luk bir artışla 7,376 dolara yükselirken 125.07 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.6’sını oluşturdu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 977 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.29,

- Ethereum yüzde 3.13,

- Ripple yüzde 5.03,

- Bitcoin Cash yüzde 3.56,

- Litecoin yüzde 3.45,

- EOS yüzde 4.78,

- Stellar yüzde 10.83,

- Cardano yüzde 8.19,

- NEO yüzde 7.36 ve

- IOTA yüzde 4.18 arttı.