KRİPTOPARA – Sanal para birimleri düzenleme haberleriyle yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberleri ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki artış seyri devam ederken, piyasadaki en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminin 97’si değer kazandı.

Avustralya finansal istihbarat servisi ve gözlemci kurumu, sanal para borsalarının bugün itibarıyla yeni düzenlemeler ve yaptırımlar kapsamında olacağını duyurdu. Avustralya İşlemler ve Rapor Analizi Merkezi (AUSTRAC) tarafından, sanal para borsasında işlem yapan firmalara yollanan duyuruda, şirketlerin işlemlerine devam ederken, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı zorunluluğunun 3 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Toplam 9,969 adet piyasada işlem gören 1,599 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, Ocak ayındaki 17 bin 500 dolar seviyesindeki rekorunun ardından geçen iki aydaki genel düşüş eğiliminden çıktı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.43’lük bir artışla 7,413 dolara yükselirken 125.7 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.2’sini oluşturdu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13.26 milyar dolar olarak hesaplanırken, piyasa hacmi 24 saatte yüzde 0.5 artarak 277.9 milyar dolar oldu.

Kripto para piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 5.43,

- Ethereum yüzde 4.11,

- Ripple yüzde 7.94,

- Bitcoin Cash yüzde 5.36,

- Litecoin yüzde 4.93,

- EOS yüzde 3.10,

- Stellar yüzde 6.70,

- Cardano yüzde 5.64,

- NEO yüzde 6.74 ve

- IOTA yüzde 4.13 arttı.