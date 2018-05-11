KRİPTOPARA – Roubini’nin açıklamalarıyla piyasa hacmi yüzde 8.0 geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Mayıs () – ABD’li ekonomist Nouriel Roubini’nin ICO’ların (Initial Coin Offering) bir düzmece olduğunu ileri sürdüğü son makalesinin ardından, bir süredir dalgalı seyrini sürdüren kripto para birimleri piyasa hacmi 400 milyar doların altına indi.

Roubini’nin yayınladığı son makalede ICO’lar hakkında şunları yazdı: “Dolar, euro, pound ve diğer para birimleriniz karşılığında ICO’lar piyasaya belirli bir hizmet veya nesne almanıza yardımcı olabilecak dijital ‘para birimleri” sürüyor. ICO danışma şirketi Satis Group ise IVO’ların yüzde 81’inin sizin paranızı alıp kaçmak isteyen dolandırıcı, şarlatan ve üçkağıtçlar tarafından oluşturulduğunu gösteriyor ve kripto para birimlerinin yalnızca yüzde sekizi bir borsada işlem görüyor ve ICO’ları yapılan kripto para birimlerinin yüzde 92’si başarısız oluyor. Bu da demek oluyor ki ICO’ların, yatırımcıların haklarını koruyan menkul kıymetler kanununa zarar vermekten başka bir işlevi yok.”

Rouibini’nin açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasasındaki genel artış eğilimi sürüyor. Toplam 1,604 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 98’i düşerken, en büyük ilk 10 arasında son 24 saatte yüzde 19.56’lık bir düşüşle en çok Cardano geriledi.

Roubini’nin açıklamalarının ardından piyasa hacmi sabah saatlerine göre 31 milyar dolara karşılık gelen yüzde 8.0’lık bir düşüşle 384 milyar 324 milyon dolara geriledi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.17’lik bir düşüşle 8,592 dolara geriledi. Bitcoin 146 milyar 301 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.1’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 29 milyar 600 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 8.17

- Ethereum yüzde 10.73

- Ripple yüzde 16.71

- Bitcoin Cash yüzde 17.90

- EOS yüzde 18.81

- Litecoin yüzde 11.61

- Cardano yüzde 19.56

- Stellar yüzde 18.28

- IOTA yüzde 19.25

- TRON yüzde 18.37 düştü.