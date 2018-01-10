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KRİPTOPARA – Ripple yüzde 20.43 geriledi

 İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası düne göre...

KRİPTOPARA – Ripple yüzde 20.43 geriledi
 İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası düne göre sekiz milyar dolar artarak 723 milyar dolara ulaşırken en büyük hacimli para birimlerinden Ripple yüzde 20.43 düştü
Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinden üçünde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.83 düşerek 14 bin 493 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin 1398 adet kripto paranın oluşturduğu 723 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 33.6’sını oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 49.5 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 4.83,  Ripple yüzde 20.43, Cardano yüzde 16.78 düşerken Ethereum yüzde 15.06, Bitcoin Cash ise yüzde 3.95 yükseldi. 

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