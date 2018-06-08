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KRİPTOPARA – Piyasaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalı seyir devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi.   Toplam 1,651 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın...

KRİPTOPARA – Piyasaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalı seyir devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi.  
Toplam 1,651 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.65’lik bir düşüşle 7,581 dolara geriledi.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte dokuzu gerilerken, yüzde 0.01 ile sadece EOS yükseldi ve yüzde 4.70 ile en çok Cardano düştü.
Bitcoin’den sonraki en yüksek hacimli kripto para birimleri Etheruem ve Ripple da düşüş eğilimini takip ederken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden son 24 saatte 88’i geriledi ve yüzde 11.21 ile en çok Loom Network geriledi.
Piyasadaki genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte on milyar dolara denk gelen yüzde 2.9’luk bir düşüşle 338 milyar 813 milyon dolara geriledi.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 129 milyar 512 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.2’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 390 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin 1.65
- Etheruem yüzde 1.88
- Ripple yüzde 2.70
- Bitcoin Cash yüzde 4.09
- Litecoin yüzde 2.37
- Stellar yüzde 4.68
- Cardano yüzde 4.70
- IOTA yüzde 2.13
- TRON yüzde 3.79 gerilerken,
- EOS yüzde 0.01 arttı.

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