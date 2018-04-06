KRİPTOPARA – Piyasahacmi 250 milyar doların altına indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden getirilen düzenleme haberlerinin etkisiyle piyasa hacmi 250 milyar doların altına geriledi.

Toplam 9988 kripto para borsasında, piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte, günlük yüzde 2.34’lük düşüşle 6,630 bin dolardan işlem gördü. Piyasa hacmi ise 112.45 milyar dolara geriledi.

Piyasada işlem gören 1559 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 248 milyar 940 milyon dolar olurken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 10.9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasındaki, günlük en yüksek artış yüzde 19.62 ile Bitcoin Diamondda, en yüksek düşüş yüzde 23.86 ile Centralityde görüldü.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle;

- Stellar yüzde 0.24 artarken,

- Bitcoin yüzde 2.34,

- Ethereum yüzde 2.99,

- Ripple yüzde 4.01,

- Bitcoin Cash yüzde 4.13,

- Litecoin yüzde 3.81,

- EOS yüzde 0.77,

- Cardano yüzde 1.61,

- NEO yüzde 3.22,

- Monero yüzde 4.40 düştü