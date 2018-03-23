KRİPTOPARA – Piyasadaki genel düşüş eğilimi sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarının vergilendirilmesine ilişkin çeşitli ülkelerden gelen açıklama ve düzenleme haberlerinin de etkisiyle piyasada gözlemlenen genel düşüş eğilimi sürüyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin bir araya geldiği ve bu yıl Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nde kripto para birimleri ticaretinin vergilendirilmesi gündemde yer alırken, durumun etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.43 düşerek 8 bin 452 dolarda geriledi.

Bitcoin’in 143 milyar 137 milyon dolarlık piyasa hacmiyle 44.3’ünü oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde gözlemlenen genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi ise 323 milyar 223 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Toplam 1,578 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden son 24 saatte 97’si düşerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 760 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.43

- Ethereum yüzde 8.12

- Ripple yüzde 8.01

- Bitcoin Cash yüzde 7.29

- Litecoin yüzde 6.79

- Cardano yüzde 11.79

- EOS yüzde 7.81

- NEO yüzde12.34

- Stellar yüzde 10.59

- IOTA yüzde 7.85 düştü.