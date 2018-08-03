KRİPTOPARA – Piyasadaki düşüş eğilimi sürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ağustos () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan açıklamaların ardından piyasada baş gösteren düşüş eğilimi etkisini sürdürüyor.

Toplam 1,757 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.12’lik bir düşüşle 7,381 dolara geriledi ve 126 milyar 867 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 48.4’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.22, 0.65 ve 1.4 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS ve IOTA artarken, en büyük ilk 100’den ise 90’ı geriledi ve yüzde 17.75 ile 60’ıncı sıradaki Waltonchain düşüş eğilimine öncülük etti.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 262 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 459 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.12

- Ethereum yüzde 1.65

- Bitcoin Cash yüzde 5.34

- Stellar yüzde 7.74

- Litecoin yüzde 2.12

- Cardano yüzde 4.79

- Tether yüzde 0.05 düşerken

- Ripple yüzde 0.22

- EOS yüzde 0.65

- IOTA yüzde 1.45 arttı.