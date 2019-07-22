Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

KRİPTOPARA – Piyasadaki düşüş devam ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Kripto para birimlerindeki dalgalı seyir, St Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard’ın kripto para birimlerinin ABD döviz sistemini, "fiyatlarda istikrarsızlığa ve yasal olmayan eylemlere...

KRİPTOPARA – Piyasadaki düşüş devam ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Kripto para birimlerindeki dalgalı seyir, St Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard’ın kripto para birimlerinin ABD döviz sistemini, "fiyatlarda istikrarsızlığa ve yasal olmayan eylemlere neden olabilecek şekilde değiştirdiği" uyarısıyla devam ediyor.
Ejinsight.com’da yer alan habere göre Bullard, Cuma günü bir akademik konferansta yaptığı sunumda şunları söyledi:
“Mevcut durum, ABD’de dövizin düzensiz olduğu bir duruma doğru sürüklenme olarak tanımlanabilir. Tüketicilerin ve işletmelerin, yerel piyasada farklı fiyatlarla aynı anda ticareti yapılan birden fazla para biriminin oluşmasına yol açacak bir düzensiz para birimi sisteminden hoşlanmayacakları söylenebilir.”
Bullard’ın açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.11 düşüşle 10 bin 520 dolardan işlem gördü ve 187 milyar 602 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2’sini oluşturdu.
Toplam 2,364 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 2.85, yüzde 0.07, yüzde 0.42 ve yüzde 2.04 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Tether, EOS ve TRON yükseldi.
En büyük 100’den de son 24 saatte 50’si düşerken, yüzde 6.63 ile en çok 49’uncu sıradaki ICON değer kaybetti ve yüzde 16.06 ile de en çok 80’inci sıradaki Ren değer kazandı.
Piyasadaki dalgalanmaya paralel olarak piyasa hacmi 287 milyar 408 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 953 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 0.11
2.Ethereum yüzde 0.29
3.Ripple yüzde 0.64
4.Litecoin yüzde 1.95
5.Bitcoin Cash yüzde 0.60
9.Bitcoin SV yüzde 2.71 düşerken
6.Binance Coin yüzde 2.85
7.Tether yüzde 0.07
8.EOS yüzde 0.42
10.TRON yüzde 2.04 yükseldi. (Grafik)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.