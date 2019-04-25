KRİPTOPARA – Piyasadaki dalgalanmalarla Bitcoin yüzde 0.11 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – Bitcoin’in son 24 saatte yüzde 0.11 düşmesiyle kripto para birimlerindeki dalgalanmalar devam ediyor.

Kripto para birimleri piyasalarında Çarşamba günü görülen düşüş eğiliminin ardından Perşembe günkü hafif toparlanma yerini dalgalanmaya bıraktı ve piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.11 düşüşle 5,482 dolara geriledi. Bitcoin, 96 milyar 852 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.5’ini oluşturdu.

Toplam 17,867 adet piyasada işlem gören 2,131 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.28, yüzde 1.85, yüzde 2.16, yüzde 3.08, yüzde 1.37 ve yüzde 1.05 ile sırasıyla Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Binance Coin, Stellar ve Cardano yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 47’si düştü ve yüzde 15.23 ile en çok 63’ünüc sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.

Piyasadaki dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 177 milyar 776 milyon dolar olurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 46 milyar 246 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.11

2.Etheruem yüzde 0.38

6.EOS yüzde 1.16

8.Tether yüzde 0.01 düşerken

3.Ripple yüzde 1.28

4.Bitcoin Cash yüzde 1.85

5.Litecoin yüzde 2.16

7.Binance Coin yüzde 3.08

9.Stellar yüzde 1.37

10.Cardano yüzde 1.05 yükseldi. (Grafik)