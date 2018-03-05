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KRİPTOPARA – Piyasadaki artış eğilimi sürüyor

İstanbul, 5 Mart () – Kripto para birimlerinde sabah saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi sürerken, en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden yalnızca NEO düştü. Toplam 1,536 adet sanal para birimin oluşturduğu piyasa hacmi, 470 milyar...

KRİPTOPARA – Piyasadaki artış eğilimi sürüyor

İstanbul, 5 Mart () – Kripto para birimlerinde sabah saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi sürerken, en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminden yalnızca NEO düştü.
Toplam 1,536 adet sanal para birimin oluşturduğu piyasa hacmi, 470 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16 milyar 526 milyon olarak hesaplandı.
Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin artış eğilimini sürdürüyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.63 artarak 11 bin 515 dolardan işlem görürken, 194 milyar 623 milyon dolarlık piyasa hacmiyle en yüksek hacimli sanal para birimi piyasanın yüzde 41.3’ünü oluşturuyor.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.63,
Ethereum yüzde 2.34,
Ripple yüzde 16.50,
Bitcoin Cash yüzde 3.13,
Litecoin yüzde 1.47,
Cardano yüzde 2.19,
Stellar yüzde 6.36,
EOS yüzde 4.04 ve
Monero yüzde 7.03 artarken,
NEO yüzde 1.62 düştü.

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