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KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar doların üzerine...

KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar doların üzerine çıktı.
Toplam 1,691 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.21’lik bir artışla 8,180 dolara yükselirken, 140 milyar 509 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.2’sini oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir artış eğilimi görülürken, son 24 saatte yüzde 4.51 ile en çok Stellar yükseldi. En büyük ilk 100 arasından ise 12’si gerilerken, son 24 saatte yüzde 6.07 ile en çok 99’uncu sıradaki ChainLink düştü.
Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 297 milyar 307 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar 303 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.21
- Ethereum yüzde 1.14
- Ripple yüzde 0.97
- Bitcoin Cash yüzde 2.46
- EOS yüzde 1.51
- Stellar yüzde 4.51
- Litecoin yüzde 0.72
- Cardano yüzde 1.30
- IOTA yüzde 1.59
- Tether yüzde 0.12 arttı.

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