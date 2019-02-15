KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar doların altında

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Şubat () – ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) yatırımlarının son 10 ayda yüzde 95 düştüğü haberlerine paralel olarak piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar doların altına indi.

Kripto para birimleri analiz platformu Coinschedule’ın son araştırmasına göre ICO yoluyla sermaye toplayan startup yatırımları Mart 2018’deki 5.8 milyar dolar düzeyinden Ocak ayında 291 milyon dolara geriledi. Araştırma, söz konusu yatırımların gözle görülür bir şekilde azaldığını ortaya koyarken, aynı dönemde ICOların Ocak 2017’e göre daha fazla sermaye oluşturduğuna dikkat çekti. News.bitcoin.com’da yer alan habere göre, Ocak ayının ilk haftasında 50’den daha az ICO piyasa sürüldü ve söz konusu projelerden 6 milyon dolar elde edildi. Bu rakam, 2017’den bu yana ICOlardan elde edilen sermayede görülen en düşük haftalık kazanç oldu.

Gelişmelerin ardından Pazartesi günü 3,500 dolar düzeyinin üzerinde işlem görmeye başlayan Bitcoin’deki artış eğilimi sürüyor. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.14 artışla 3,634 dolara yükseldi ve 63 milyar 753 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.6’sını oluşturdu.

Toplam 16,162 adet piyasada işlem gören 2,072 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.05, yüzde 0.15 ve yüzde 0.47 ile sırasıyla yalnızca Ripple, EOS ve Bitcoin Cash düşerken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise 49’u arttı ve piyasada baş gösteren artış eğilimine yüzde 28.54 ile 77’nci sıradaki Cypto.com öncülük etti.

Piyasa hacmi piyasadaki hafif artışın etkisiyle 121 milyar 165 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 20 milyar doların altına inerek 19 milyar 340 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.14

2.Ethereum yüzde 0.27

4. Litecoin yüzde 2.69

7.Tether yüzde 0.08

8.TRON yüzde 0.46

9.Stellar yüzde 2.33

10.Binance Coin yüzde 5.36 artarken

3.Ripple yüzde 0.05

5.EOS yüzde 0.15

6.Bitcoin Cash yüzde 0.47 düştü.