Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen artış eğiliminin ardından gün içinde dalgalı seyrini devam ettiren piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi. Toplam...

KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen artış eğiliminin ardından gün içinde dalgalı seyrini devam ettiren piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi.
Toplam 1,628 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.07’lik bir artışla 6,776 dolara yükseldi ve 115 milyar 812 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.2’sini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte altısı gerilerken, bu rakam en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise 66 olarak gerçekleşti.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından sadece Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash ve Cardano artarken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise en çok yüzde 29.98 ile 75’inci sıradaki Loom Network arttı.
Piyasa hacmi sabah saatlerine göre beş milyar dolara karşılık gelen yüzde 1.6’lık bir artışla 295 milyar 445 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 996 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.07
Ripple yüzde 0.93
Bitcoin Cash yüzde 0.27
Cardano yüzde 0.30 artarken,
Ethereum yüzde 0.64
EOS yüzde 1.67
Litecoin yüzde 0.72
Stellar yüzde 1.12
IOTA yüzde 0.20
TRON yüzde 1.71 düştü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325