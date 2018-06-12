KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen artış eğiliminin ardından gün içinde dalgalı seyrini devam ettiren piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altına geriledi.

Toplam 1,628 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.07’lik bir artışla 6,776 dolara yükseldi ve 115 milyar 812 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.2’sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte altısı gerilerken, bu rakam en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise 66 olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından sadece Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash ve Cardano artarken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise en çok yüzde 29.98 ile 75’inci sıradaki Loom Network arttı.

Piyasa hacmi sabah saatlerine göre beş milyar dolara karşılık gelen yüzde 1.6’lık bir artışla 295 milyar 445 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 996 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.07

Ripple yüzde 0.93

Bitcoin Cash yüzde 0.27

Cardano yüzde 0.30 artarken,

Ethereum yüzde 0.64

EOS yüzde 1.67

Litecoin yüzde 0.72

Stellar yüzde 1.12

IOTA yüzde 0.20

TRON yüzde 1.71 düştü.