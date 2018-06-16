KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamaların ardından 24 saatlik piyasa hacmi 13 milyar doların altına geriledi.

ABD’li yatırımcı ve iş insanı Steve Bannon’ın, kripto para birimlerinin “yıkıcı bir popülizm” haline geldiğini açıklaması ve Venezuela yönetiminin, kripto para birimleri işlemleri gözetimi kapsamında vatandaşlarının kişisel banka hesaplarını denetlemeye başlayacağı duyurusunun ardından piyasada genel bir düşüş eğilimi baş gösterdi.

Toplam 1,629 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.49’luk bir düşüşle 6,515 dolara gerilerken, 111 milyar 386 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.8’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden son 24 saatte 84’ü gerilerken, yüzde 16.42 ile en çok 80’inci sıradaki WaykiChain düştü. En yüksek hacimli ilk 10’da ise genel bir düşüş eğilimi görüldü ve son 24 saatte yüzde 5.36 ile en çok dokuzuncu sıradaki IOTA geriledi.

en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde görülen genel düşüş ve çeşitli kurumlardan gelen açıklamaların etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte altı milyar dolara denk gelen yüzde 2.1’lik bir düşüşle 279 milyar 952 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 377 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.49

- Ethereum yüzde 1.74

- Ripple yüzde 3.08

- Bitcoin Cash yüzde 1.78

- EOS yüzde 2.42

- Litecoin yüzde 2.97

- Stellar yüzde 1.76

- Cardano yüzde 2.23

- IOTA yüzde 5.36

- TRON yüzde 4.28 düştü.

