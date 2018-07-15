KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan açıklamalar ve regülasyon haberleri devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doların altına indi.

Toplam 11,813 adet piyasada işlem gören 1,637 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.97’lik bir artışla 6,300 dolara yükseldi ve 108 milyar 49 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 43.1’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte hepsi artarken, yüzde 6.20 ile en çok Stellar yükseldi ve yüzde 0.08’lik bir artışla Tether dokuzuncu sıraya yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 78’i artarken, yüzde 9.32 ile 31’inci sıradaki BitShares artış eğilimine öncülük etti.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 250 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi sekiz milyar 866 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.97

- Ethereum yüzde 1.04

- Ripple yüzde 0.34

- Bitcoin Cash yüzde 1.58

- EOS yüzde 1.55

- Litecoin yüzde 0.55

- Stellar yüzde 6.20

- Cardano yüzde 1.00

- Tether yüzde 0.08

- IOTA yüzde 1.09 arttı.