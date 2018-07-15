Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan açıklamalar ve regülasyon haberleri devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doların altına indi. Toplam 11,813...

KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan açıklamalar ve regülasyon haberleri devam ederken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar doların altına indi.
Toplam 11,813 adet piyasada işlem gören 1,637 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.97’lik bir artışla 6,300 dolara yükseldi ve 108 milyar 49 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 43.1’ini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte hepsi artarken, yüzde 6.20 ile en çok Stellar yükseldi ve yüzde 0.08’lik bir artışla Tether dokuzuncu sıraya yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 78’i artarken, yüzde 9.32 ile 31’inci sıradaki BitShares artış eğilimine öncülük etti.
Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 250 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi sekiz milyar 866 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.97
- Ethereum yüzde 1.04
- Ripple yüzde 0.34
- Bitcoin Cash yüzde 1.58
- EOS yüzde 1.55
- Litecoin yüzde 0.55
- Stellar yüzde 6.20
- Cardano yüzde 1.00
- Tether yüzde 0.08
- IOTA yüzde 1.09 arttı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325