Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar dolara geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar dolar seviyelerine...

KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar dolara geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli kurumlardan getirilen düzenleme ve kısıtlama haberleriyle piyasadaki dalgalanmalar sürerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar dolar seviyelerine geriledi.
Toplam 9,914 adet piyasada işlem gören ve 1,596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.54’lük bir düşüşle altı bin 888 dolara geriledi ve 116 milyar 772 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 44.9’unu oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 71’inin düşmesinin de etkisiyle piyasa hacmi 259 milyar 794 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak ise piyasadaki işlem hacmi son 24 saatte üç milyar dolarlık bir düşüşle 10 milyar 20 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.54
- Ethereum yüzde 2.16
- Ripple yüzde 1.56
- Bitcoin Cash yüzde 2.56
- Litecoin yüzde 3.79
- EOS yüzde 2.53
- NEO yüzde 2.37
- IOTA yüzde 3.56 düşerken
- Cardano yüzde 3.08
- Stellar yüzde 2.99 arttı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314