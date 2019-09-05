KRİPTOPARA – Piyasada yön aşağıya, Bitcoin 10 bin 500 dolarda

Avrupa Birliği’nden Facebook’un kripto para birimi Libra’ya yönelik yeni endişelerinin ardından piyasada devam eden düşüş eğilimine rağmen, Bitcoin 10 bin 592 dolarla10 bin 500 doların üzerinde seyrediyor.Avrupa Birliği regülatörleri, Facebook'un kriptoparası Libra'nın rekabete zarar verip vermeyeceğini inceliyor. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, milyarlarca Facebook kullanıcısının kullanımlarına sunulacak Libra'nın rekabet açısından yaratacağı etkiyi ve bir sosyal medya ağının finansal hizmetler sektörüne girmesinin yaratacağı endişeleri değerlendirmekte olduklarını vurguladı. Vestager, soruşturmanın bir müdahalenin gerekli olduğunu kanıtlanması halinde AB'nin hızlı şekilde harete geçmeye hazır olmasını sağlayacağını belirtti.Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.44 artışla 10 bin 592 dolara yükseldi ve 189 milyar 79 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.8’ini oluşturdu.Toplam 2,647 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 3.16 ile yalnızca Monero yükselirken en büyük 100’den de 74’ü düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 25.20 ile 83’üncü sıradaki Egretia öncülük etti.Altcoinlerde etkili olan düşüş eğilimine paralel olrak piyasa hacmi 268 milyar 131 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 491 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):1.Bitcoin yüzde 0.4410.Monero yüzde 3.16 artarken2.Ethereum yüzde 1.743.Ripple yüzde 0.924.Bitcoin Cash yüzde 1.05.Litecoin yüzde 0.526.Tether yüzde 0.107.Binance Coin yüzde 1.088.EOS yüzde 0.429. Bitcoin SV yüzde 0.97 düştü.