KRİPTOPARA – Piyasada düşüş devam ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama çağrılarının ardından piyasa hacmi 11 milyar dolar daraldı.

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra’nın kripto para birimlerine uluslararası düzenleme getirme talebiyle Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunacağı ve Japonya’nın Nisan ayında düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde kripto para birimlerinin kara para aklama için kullanımının önüne geçilmesi için harekete geçeceği haberlerinin ardından dün genel bir artış gözlemlenen kripto para birimleri piyasasındaki en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden 85’i düştü.

Toplam 1,558 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.64’lük bir düşüşle 9,175 dolardan işlem gördü. Bitcoin 155.2 milyar dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.9’unu oluşturdu.

Piyasada son 24 saatte gözlemlenen genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 370.8 milyar dolar olarurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15.75 milyar dolar olarak hesaplandı.

Cnbc’de yer alan habere göre ise Wall Street Analisti ve Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee, geliştirdiği “Bitcoin misery index”e göre piyasada gözlemlenen düşüşle şu an Bitcoin yatırımı yapmak için “en doğru zaman” olduğunu söyledi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.64,

- Ethereum yüzde 2.94,

- Ripple yüzde 3.50,,

- Bitcoin Cash yüzde 1.68,

- Litecoin yüzde 4.76,

- Cardano yüzde 3.67,

- NEO yüzde 4.73,

- Stellar yüzde 3.19,

- EOS yüzde 3.01,

- Monero yüzde 6.01 düştü.